Moordzaak Boechi op de rol

Morgen komt de moord op rapper Boechi voor de rechter. Hoogstwaarschijnlijk zal de zaak genaamd Hummer niet inhoudelijk worden behandeld. Het Openbaar Ministerie is nog niet klaar met het onderzoek. De twee verdachten zullen wel in de rechtszaal verschijnen. Vanmorgen is de verdachte Churendi C. vanuit de gevangenis op Bonaire overgebracht naar Curaçao. Volgens de Vigilante zal het OM een verzoek indienen om de zaak op 27 oktober te behandelen. Boechi, die in het echt Ruchendell Windster heette, werd op 9 december vorig jaar vermoord. Hij was voor een paar optredens op het eiland. De schutter, Chris Z, blijkt familie te zijn van de omgekomen rapper.