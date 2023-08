Aanhouding voor vuurwapenbezit

De politie heeft gisterochtend een 33-jarige Curaçaoënaar opgepakt die in het bezit was van een automatisch vuurwapen. Ook had de verdachte munitie en een kogelvrij vest in huis. Rond vijf uur ’s ochtends drongen de agenten het huis van de verdachte binnen voor een huiszoeking. De man die in Seru Mahuma woont, wordt in verband gebracht met een lopend strafrechtelijk onderzoek. De Curaçaoënaar werd gearresteerd voor overtreding van de wapenwet en zit voorlopig vast. De politie heeft de zaak in onderzoek.