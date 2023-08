Vijftien kanshebbers voor opstart Isla

RdK-directeur Patrick Newton hoopt binnenkort met goed nieuws te komen. Er zijn vijftien kanshebbers voor de overname van de raffinaderij. Binnen twee weken worden de laatste twee kandidaten bekendgemaakt. Dat meldt het Antilliaans Dagblad. Sinds 2013 is het overheidsbedrijf bezig met het vinden van een betrouwbare partner. In 2019 liep het contract met de Venezolaanse PdVSA af. Sindsdien is de raffinaderij gesloten. RdK zag steeds de deals op het laatste moment afketsen. Zoals nu ook het geval is met CPR. De eigenaar van de petroleumfaciliteiten op Curaçao gooit het nu op een andere boeg. Het leasecontract zal nu voor een kortere periode zijn. Ook zal de opstart in fases gebeuren. Te beginnen met de productie van asfalt door Global Oil.