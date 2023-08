Liga Pabou op stoom

De Junior League World Series zijn goed begonnen voor de Curaçaose honkballers. Gisteren was het team van Liga Pabou te sterk voor zijn tegenstander. Met 8-0 verpletterden de Curaçaose honkballers Tsjechië. Het Wereldkampioenschap wordt gehouden in het Amerikaanse stadje Taylor in Michigan. De Little Leaguers doen het goed op het wereldtoneel. Een week geleden schreven de jongens van de Senior League het wereldkampioenschap op hun naam.