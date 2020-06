Aanhoudingen PSB-overvallers

De politie heeft gisteren twee mannen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij de overval eerder deze week op een ondernemer die geld naar de bank wilde brengen. Daarbij ging het om een bedrag van boven de 100.000 gulden. Bij de overval sloegen ze de ondernemer met de kolf van een pistool. De politie hield bij een inval op een plantage bij Ronde Klip, een man van 29 en een man van 40 jaar aan. Ook werd op de plantage een 42-jarige man aangehouden op verdenking van overtreding van de vuurwapenwet.

Daarnaast werd nog een 32-jarige vrouw aangehouden in een huis aan de Kaya Coco Balentin. Deze vrouw zou ook betrokken zijn geweest bij de overval. Volgens onbevestigde berichten zou de vrouw de vluchtauto hebben bestuurd. De politie is tevreden over de snelle arrestaties in de zaak, die veel aandacht heeft gekregen.