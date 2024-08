Aanklagers Venezuela dreigen oppositieleider op te pakken

De Venezolaanse oppositieleider Edmundo González Urrutia heeft al twee keer geen gehoor gegeven aan een dagvaarding van aanklagers om zich te melden in een onderzoek naar de verkiezingsuitslag. In een derde oproep staat dat de politicus kan worden opgepakt als hij weer niet opdaagt. Dat melden verschillende media vandaag. Aanklagers doen onderzoek naar de claim van de 75-jarige oppositieleider, dat niet president Nicolás Maduro maar hijzelf de winnaar is van de presidentsverkiezingen van 28 juli.

Als de oud-diplomaat niet komt opdagen, wordt volgens de dagvaarding rekening gehouden met een vluchtrisico en een risico op belemmering van de rechtsgang. In de dagvaardingen staat niet gespecificeerd of González Urrutia zich moet melden als verdachte, getuige of deskundige. Maduro riep zichzelf vlak na de verkiezingen uit tot de winnaar van de verkiezingen. De Europese Unie, de Verenigde Staten en meerdere Latijns-Amerikaanse landen erkennen deze officiële uitslag niet. De oppositie, die er in de peilingen beter voor stond, deelde een eigen verkiezingsuitslag. Volgens die uitslag is González Urrutia de winnaar van de verkiezingen.