Rechter laat onafhankelijk laboratorium onderzoek doen naar dood patiënte

De rechter heeft gisteren besloten dat een onafhankelijk laboratorium een onderzoek moet gaan uitvoeren om helderheid te verschaffen over de precieze inhoud van een injectie die heeft geleid tot de dood van een patiënte in maart 2020. De vrouw overleed in het Curaçao Medical Center. De zoon van de overleden vrouw heeft geen vertrouwen in de uitkomsten van een onderzoek dat is uitgevoerd door het landslaboratorium ADC en is naar de rechter gestapt. Die heeft bepaald dat de zaak opnieuw moet worden bekeken.

Het gaat allemaal om het overlijden van de patiënt, mevrouw Engelhardt. Zij overleed kort na het toedienen van een injectie. De CMC-rapporten geven aan dat de vrouw stierf aan een hartstilstand, maar haar zoon blijft erbij dat de injectie een fatale reactie veroorzaakte. Onderzoek door de Inspectie voor de gezondheid wees uit dat ze mogelijk werd geïnjecteerd met kaliumchloride, een stof die direct fataal kan zijn bij toediening in de bloedbaan, zelfs in kleine hoeveelheden. Dat is niet de uitkomst uit een onderzoek door ADC. Vandaar dat de rechter nog een onafhankelijk oordeel wil.