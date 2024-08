Prijs benzine en diesel stijgt (heel) licht, prijs water en stroom daalt

Vanaf dinsdag 3 september zullen de benzine- en dieselprijzen op Curaçao licht stijgen. Zo wordt een liter gewone benzine een cent duurder en kost vanaf dinsdag 2,17 gulden. Een liter diesel wordt 11 cent duurder en kost voortaan 1,80 gulden. De tarieven voor elektriciteit en water dalen vanaf zondag 1 september. Dit meldt de Regulatory Authority of Curaçao vandaag in hun maandelijkse communicatie over deze ontwikkelingen.

De Regulatory Authority of Curaçao (RAC) houdt toezicht op de prijsontwikkelingen van olieproducten en nutsvoorzieningen. De prijs voor grote en kleine gasciliders blijft gelijk: 16 gulden voor een kleine gasbom en 80 gulden voor een grote. De daling van de elektriciteitstarieven is het resultaat van lagere gemiddelde brandstofkosten voor de productie van elektriciteit. De daling van de watertarieven is het resultaat van lagere elektriciteitskosten, aldus de RAC.