Aantal actieve besmettingen blijft gelijk

Epidemioloog Izzy Gerstenbluth meldt vandaag acht nieuwe coronabesmettingen op Curaçao, maar ook acht personen die zijn hersteld van het virus. Het totaalaantal actieve besmettingen blijft daarom op 292 staan. Er liggen nog steeds vier coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan er één op de intensive care ligt. Gerstenbluth zegt dat de daling van gisteren een positief signaal is, maar dat er morgen of overmorgen net zo goed weer een stijging kan zijn. Het belangrijkste punt om verspreiding te voorkomen is dat ook personen die geen symptomen hebben, maar wel positief getest zijn, thuis blijven tot de epidemiologische dienst aangeeft dat dit niet meer hoeft.

Tagged as besmettingen corona coronapatienten curacao gerstenbluth