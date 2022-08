Aantal coronapatiënten in ziekenhuis vrijwel gelijk

Het aantal patiënten met het coronavirus in het CMC is de afgelopen week niet veranderd. Er zijn negen mensen opgenomen met Covid-19. Een van hen ligt op de intensive care-afdeling. Het aantal geregistreerde coronabesmettingen is daarentegen de afgelopen week afgenomen. Er zijn 64 nieuwe coronagevallen gemeld. Het aantal actieve gevallen ligt daarmee op 125. Dat is een stuk lager dan vorige week. Toen waren er 196 mensen met corona. Er zijn geen nieuwe sterfgevallen. Sinds 18 juli ligt het aantal mensen dat aan corona is overleden op 282.

