Aantal Covid-patiënten op intensive care met 3 gestegen

Het aantal patiënten met Covid-19 op de intensive care van het CMC neemt toe. Er liggen daar nu 19 Covid-patiënten. Gisteren kwam de intensive care op haar maximumcapaciteit uit toen de 16e Covid-patiënt naar de afdeling werd overgeplaatst. Het aantal patiënten in het ziekenhuis is ook met 2 gestegen naar 39. Ook het aantal nieuwe besmettingen is vrijdag uitgekomen op 87 na een daling van enkele tientallen in de afgelopen dagen. 81 mensen zijn vrijdag coronavrij verklaard. Het aantal actieve gevallen op het eiland staat momenteel op 627.