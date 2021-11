Aantal verkeersdoden in 2021 gestegen naar 6

Het aantal verkeersdoden sinds het begin van het jaar is gestegen naar 6 slachtoffers. Het gaat om de chauffeur van een voertuig dat zondag ter hoogte van de Banco di Caribe verongelukte. De bestuurder verloor de macht over het stuur waardoor zijn auto over de kop sloeg. De brandweer moest eraan te pas komen om de man uit de wagen te bevrijden. Hij is later naar het CMC overgebracht waar hij dinsdag is overleden.

