Het bedrijfsleven heeft meer vertrouwen in de toekomst. Dat blijkt uit een enquête van het Centraal Bureau voor Statistiek over de eerste helft van het jaar. In december 2020 had 41% nog vertrouwen in de toekomst. Volgens het laatste onderzoek is dat aantal gestegen naar 50%. In december vorig jaar gaf 79% van de bedrijven aan minder inkomen te verdienen. Nu geeft 58% aan minder inkomen te genereren.

