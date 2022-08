Accijns-en ob-verlaging op brandstofprijzen verlengd

De tijdelijke accijns-en ob-verlaging op de brandstofprijzen is met drie maanden verlengd. Dat heeft Financiënminister Silvania bekendgemaakt. De verlenging is zaterdag ingegaan. Vanwege de drastisch gestegen brandstofprijzen besloot het kabinet deze maatregel in te voeren. Dat gebeurde in het tweede kwartaal van dit jaar. De prijs van benzine en diesel is daardoor met 24 cent verlaagd. Om verdere verhoging te voorkomen heeft de minister van Financiën deze maatregel verlengd.