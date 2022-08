Tweede Kamerdelegatie op Curaçao voor slavernijverleden

Een delegatie van de Tweede Kamer is vanaf vandaag op Curaçao. De Nederlandse parlementariërs blijven tot en met vrijdag. Morgen wonen ze de herdenking van de grote slavenopstand in 1795 onder leiding van Tula bij. De delegatie legt een krans tijdens de ceremonie. Ook bezoeken de negen Tweede Kamerleden het Curaçaose parlement, de gouverneur en de ministerraad. Op vrijdag vliegt de delegatie door naar Bonaire. Hiervoor waren ze in Suriname.