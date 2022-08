Ex-profvoetballer Dean Gorré is de nieuwe technisch directeur van voetbalbond FFK. Hij zal zich vooral gaan richten op het jeugdvoetbal en de selecties van U9 tot en met U20. Ook zal hij een technisch beleidsplan ontwikkelen voor het jeugdvoetbal en voetbal in het algemeen. Gorré was de voormalige bondscoach van Suriname en volgt Guus Hiddink op. Hij zal nauw samenwerken met de onlangs teruggekeerde bondscoach Remko Bicentini.