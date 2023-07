Achtste verkeersdode dit jaar

De identiteit van de man die vrijdag omkwam in het verkeer is bekend. Het gaat om de 32-jarige Raishendli Romart Tielman. Hij is de achtste verkeersdode voor dit jaar. De politie kreeg vrijdagavond, rond kwart voor negen, de melding van het fatale verkeersongeval op Bandabou. Bij aankomst trof de politie Tielmans levenloze lichaam aan. Uit onderzoek blijkt dat een vrouwelijke bestuurder afsloeg op de Kaminda Serapio A. Pinedo. Daarbij gaf zij geen voorrang aan de gezinsauto die vanuit Soto richting Fontein reed. De veroorzaakster van het dodelijk ongeval raakte zwaargewond. Zij is per ambulance naar het CMC gebracht. De verkeerspolitie doet verder onderzoek naar het verkeersincident.