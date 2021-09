Actieve coronagevallen blijven dalen, maar druk op CMC neemt weer toe

Het aantal actieve coronabesmettingen op Curaçao neemt af, maar de druk op het CMC is juist weer toegenomen. Zo blijkt uit de coronacijfers van maandag. Maandag meldde de Directie Communicatie en Voorlichting 328 actieve gevallen op het eiland. Een week eerder waren dat er 414. Sindsdien is het aantal actieve gevallen langzaam afgenomen. De druk op het CMC is weer licht toegenomen. Maandag werden er 3 nieuwe patiënten gemeld. Daarmee staat het aantal coronapatiënten in het CMC op 37, waarvan 16 op de intensive care.