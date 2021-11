Het aantal actieve coronabesmettingen op Curaçao is licht gestegen naar 124. Dat is het totaal na 13 nieuwe besmettingen en vermindering van 10 mensen die coronavrij zijn verklaard. De bezetting in het ziekenhuis is ook iets lager dan een dag eerder. Tot gisteren lagen daar 6 patiënten. Vandaag zijn dat er 5, waarvan 3 op de intensive care.