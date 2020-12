ADC: Voldoende coronatest-capaciteit

Het Analytisch Diagnostisch Centrum zegt dat er voldoende capaciteit is op het coronavirus te testen op Curaçao. Het lab ontkent dat er een oorlog is tussen laboratoria, zoals eerder in het Antilliaans Dagblad werd gesuggereerd. De regering heeft dit weekend besloten om ook privélabs in te schakelen om het grote aantal tests te kunnen uitvoeren. Ook gaf ADC aan dat zij niet het lab is dat donderdag niet op tijd de testresultaten kon doorgeven voor de dagelijkse corona-update.

