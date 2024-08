Advent betreurt verhalen in de media

Het Advent Ziekenhuis betreurt het dat een patiënt onlangs naar de media is gestapt om te klagen over het hospitaal. De man had in juli een oogoperatie ondergaan en moest meer dan drie weken wachten voordat hij bij een oogarts terecht kon die naar zijn klachten kon kijken. Na de operatie had de man namelijk beperkt zicht. Hij vroeg in diverse media aandacht voor zijn zaak. Het Advent laat nu in een verklaring weten dat ze het betreuren dat de situatie op deze manier naar voren is gebracht. Het ziekenhuis wil duidelijk maken dat al voordat de patiënt zijn publicatie in de krant plaatste, zijn zorgen waren behandeld.

“Als de patiënt nog een andere klacht had, had Advent het op prijs gesteld als de patiënt opnieuw contact met ons had opgenomen. Advent doet er alles aan om de klachten van zijn patiënten te behandelen, omdat de zorg en het welzijn van onze patiënten onze prioriteit zijn. We blijven ons inzetten om kwaliteitszorg te bieden aan al onze patiënten”, zo laat het ziekenhuis weten.