KLM zet aan het eind van het jaar extra vluchten in tussen Schiphol en Curaçao. Het gaat om het aankomende herfst- en winterseizoen. De vluchten zijn al te boeken via de website van de luchtvaartmaatschappij. Dat meldt de website nu.cw vandaag. Naast de dagelijkse vluchten van KLM tussen Nederland en Curaçao, wordt er in de herfstvakantie en in december, januari en februari extra gevlogen. KLM wil zo tegemoetkomen aan de grote vraag naar tickets. Het gaat in totaal om 21 extra vluchten, die worden uitgevoerd tussen 2 november dit jaar en 1 maart 2025.

Momenteel vliegen er de luchtvaartmaatschappijen KLM, TUI en Corendon dagelijks tussen Schiphol en Hato. Het aantal Nederlandse toeristen naar ons eiland is nog nooit zo hoog geweest.