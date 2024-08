Centrale Bank brengt speciale circulatiemunt uit

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft een speciale circulatiemunt in omloop gebracht. Het is een eerbetoon aan de Antilliaanse gulden die begin volgend jaar verdwijnt. De circulatiemunt is in omloop gebracht op Curaçao en Sint-Maarten. De 5 guldenmunt is versierd met de vogels die op de Nederlandse Antilliaanse bankbiljetten staan. Ook is de tekst ‘Vaarwel NAf’ te lezen.

Op de speciale munt zijn onder andere de kolibrie, de flamingo, de Rufous-kraagmus en de bananaquit te zien. Daarnaast zijn de Caribische spotvogel en de oriole afgebeeld. Het muntstuk heeft een waarde van 5 gulden. De CBCS lanceerde in juli de herdenkingsmunt van de Vaarwel NAf: een zilveren 5 gulden munt met een waarde van 110 gulden.