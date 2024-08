CMC-directie: Verklaringen Silvania zijn onjuist

De directie van het CMC laat vandaag weten dat het zich ‘verplicht voelt’ om te reageren op de verklaringen die zijn gedaan door de minister van Volksgezondheid en Financiën, Javier Silvania. Die suggereert volgens de directie dat hij niet op de hoogte is van actuele informatie en stelt dat het ziekenhuis niet actief werkt aan oplossingen voor het probleem van de wachtlijst voor electieve operaties. Dat is volgens de directie onjuist. De wachtlijst bestond eerder uit bijna 3.000 patiënten en is nu gedaald naar 1.191 patiënten. Ook benadrukt het CMC informatie over de wachtlijst wekelijks te delen met minister Silvania en de gezondheidsinspecteur.

Volgens de CMC-directie ontvangt Silvania sinds september 2022 elke maand gedetailleerde informatie. Deze rapporten tonen duidelijk de voortgang en de behaalde vermindering van de wachtlijst. Daarnaast biedt het rapport een transparant overzicht van de inspanningen, zo stelt de directie. Het CMC streeft ernaar het aantal patiënten op de wachtlijst verder te verminderen tot maximaal 600 à 700 patiënten.