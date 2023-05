Adviesgroep voor cybersecurity

De minister van VVRP heeft een adviesgroep opgericht voor cybersecurity. Taken zijn onder meer actief deelnemen aan discussies over cyberbeleid, de regering adviseren en het uitbrengen van aanbevelingen. De adviesgroep bestaat uit vertegenwoordigers van onder andere Deloitte, Interpol en de politie. Maar ook telecombedrijven Flow en Digicel maken deel uit van de adviesgroep. Cyberbeveiliging is een belangrijke prioriteit van de Curaçaose regering. Cybercriminelen gebruiken soms phishing websites en e-mails met schadelijke links en bijlagen om bankgegevens te stelen of organisaties te chanteren nadat ze hun IT-systeem en gegevens geblokkeerd hebben.

