De man die maandag met opzet een auto in de prak reed is gisteren opgepakt. De politie verdenkt hem van poging tot doodslag, vernieling en mishandeling met een wapen. Het incident gebeurde voor een kinderopvang in Janwe. De dader pakte de Kia Rio van een vrouw en ramde deze meerdere keren tegen een muur. De 48-jarige verdachte zit voorlopig vast in afwachting van meer onderzoek.