Bondscoach Dick Advocaat is nog druk bezig om een aantal spelers te overtuigen uit te komen voor Curaçaose elftal. Armando Obispo, Tahith Chong en Shurandy Sambo voelen zich gevleid, maar willen nog even wachten. Dat zei Advocaat gisteren bij het Nederlandse tv-programma Goedemorgen Eredivisie van ESPN. In aanloop van het WK 2026 zal Advocaat zich bezig blijven houden met het rekruteren van spelers, zo zei hij in het programma. “We hebben best een aardig elftal, maar een paar spelers erbij zou niet slecht uitkomen”, aldus de bondscoach.

“Armando Obispo is een heel nette jongen. We hebben drie keer met hem gesproken. Hij was serieus, vond het geweldig maar wilde toch nog even wachten. Het kwam te vroeg voor hem. En dat is met veel spelers”, aldus Advocaat. “Tahith Chong twijfelt ook nog eventjes. Er is het een en ander aan de hand op dat eiland. Met de organisatie, met de structuur. Als dat wordt opgelost, is hij positief. Niet voor nu. Maar ik denk dat hij dat aankijkt”, aldus de bondscoach van Curacao.