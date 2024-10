Mensenrechtenprijs naar Venezolaanse politica Machado

De Václav Havel-prijs voor de mensenrechten is uitgereikt aan de Venezolaanse oppositieleider en mensenrechtenactiviste María Corina Machado. De prijs is voor de twaalfde keer uitgereikt tijdens een speciale ceremonie van de Raad van Europa. Machado verzet zich tegen de uitkomst van de presidentsverkiezingen in Venezuela waarin Nicolás Maduro eind juli als winnaar van de verkiezingen werd aangewezen. Sinds die tijd zegt Machado te vrezen voor haar leven, haar vrijheid en dat van haar medeburgers.

Tijdens een online verbinding met de Raad van Europa zei Machado vanuit Venezuela dat ze “diep geroerd, vereerd en dankbaar” was om als eerste Latijns-Amerikaanse de onderscheiding te krijgen. Ze droeg de erkenning op “aan de miljoenen Venezolanen die elke dag de waarden en ideeën van Havel belichamen, sommigen zonder het te beseffen.” Ze benadrukte dat zij en anderen doorgaan met de strijd “omdat de waarheid blijft bestaan tot ze overwint”.