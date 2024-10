Centrale Bank voert morgen vernieuwde deviezenregulering in

De Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten introduceert morgen een vernieuwde deviezenregulering. Dat betekent volgens de bank een vermindering van de administratieve lasten. Daarnaast wordt ook een snellere verlening van vergunningen voor de handel in buitenlandse valuta bereikt. De belangrijkste hervormingen zijn een verhoging van de transactielimiet van NAf 150.000 naar NAf 500.000. En de afschaffing van de vergunning voor overschrijding van de jaarlimiet van NAf 250.000 voor overmakingen door natuurlijke personen naar hun buitenlandse bankrekening.

“De Centrale Bank heeft berekend dat de hervormingen zullen resulteren in een reductie van het aantal te verlenen vergunningen van ongeveer 50% op jaarbasis zonder afbreuk te doen aan een effectief beheer van de deviezenreserves”, dat zegt financieel-economisch directeur, dr. José Jardim. De deviezenregulering is de praktische invulling van de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint-Maarten en omvat onder meer aanwijzingen voor banken met betrekking tot het verkeer in vreemde valuta en voorschriften en richtlijnen voor de rapportage van deviezentransacties aan de CBCS.