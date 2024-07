Advocaat Scheperboer overleden

Advocaat Berend Scheperboer is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In 1972 kwam Scheperboer naar Curaçao als apotheker. Daarna heeft hij de stap naar de advocatuur gemaakt. Scheperboer fungeerde tien jaar als coördinator van advocaten in strafzaken. Daarnaast werkte hij ook als civiel advocaat. Hij was medeoprichter van het kantoor Scheperboer & Parris Advocaten. Verder heeft hij als adviseur van de SVB gewerkt en is medeoprichter van de Stichting Buitenlanderzorg. Hij zette zich belangeloos in voor migranten en vluchtelingen. Bovendien was Scheperboer actief in de politiek. De afgelopen jaren was hij procuratiehouder van zijn kantoor en patroon voor de advocaat stagiaires.