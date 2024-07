Man bedreigt werkgever na ontslag

Een 23-jarige man heeft gisterochtend zijn werkgever bedreigd. De Curaçaoënaar werd onsportief toen zijn baas hem ontsloeg. Hij joeg zijn werkgever angst aan door te zeggen dat hij naar huis zou gaan om een wapen te pakken. Daarop werd de politie ingeschakeld. Na een zoekactie in de omgeving van Maishiweg trof de politie de verdachte aan. Hij had een vuurwapen bij zich en werd ter plekke gearresteerd. De verdachte zit voorlopig vast in afwachting van verder onderzoek.

Gelabeld als arrestatie bedreiging politie werkgever