Z Air breidt vloot uit

Luchtvaartmaatschappij Z Air heeft gisteren een contract getekend voor de aanschaf van twee nieuwe toestellen. Het gaat om twee Embraer-140 jets met een stoelencapaciteit van 44 passagiers. Met de leverancier wordt nu gewerkt om de twee vliegtuigen vanuit de VS naar Curaçao te brengen. Het eerste vliegtuig wordt in het laatste kwartaal van 2024 op Curaçao verwacht. Het vliegtuig zal relatief snel na aankomst operationeel zijn. De nieuwe vliegtuigen zullen aanvankelijk worden ingezet op de route naar Medellín. De drie Saab vliegtuigen die momenteel voor Z Air vliegen, blijven deel uitmaken van de vloot. De Saabs zullen voornamelijk worden gebruikt voor vluchten tussen de ABC-eilanden.

De Embraer 140 is een jet geproduceerd door de Braziliaanse vliegtuigfabrikant Embraer. Het vliegtuig is populair op regionale routes en wordt al vele jaren door luchtvaartmaatschappijen over de hele wereld gebruikt. Het toestel is ook zeer populair in de VS, waar het vliegt voor maatschappijen als American Airlines, American Eagle en United Express.