Steven Croes wil duidelijkheid over facelift Caracasbaai

PAR-Statenlid Steven Croes wil premier Pisas aan de tand voelen over zijn plannen voor Caracasbaai. Het oppositielid heeft een vragenuur aangevraagd over dit thema. Croes wil meer duidelijkheid over de ingrijpende plannen die het karakter van het volksstrand aantasten. Met name de betonnen strandtent die daar moet komen, stuit hem tegen de borst. Strandbezoekers kunnen met het nieuwe ontwerp niet met hun tenen in het zand, maar gaan via een trap het water in. Doodzonde, volgens de politicus. Hij wil weten wie de premier adviseert en of het plan 10 miljoen kost. Begin dit jaar lanceerde Pisas een 3D-ontwerp van de vernieuwde Caracasbaai. Behalve de beach club komt er ook een padelbaan, parkeergarage, en concertterrein.