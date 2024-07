Sint Maarten cancelt publieke politieke meetings

De regering van Sint Maarten heeft een drastische maatregel genomen. Sinds gisteren zijn alle openbare politieke bijeenkomsten waarvoor een vergunning nodig is verboden. Ook zijn bijeenkomsten in de buurt van stembureaus op 19 augustus verboden. Supporters van de verschillende politieke partijen mogen zich niet verzamelen bij de stembureaus. Bovendien blijft de drooglegging op de verkiezingsdag augustus van kracht. De ingrijpende veranderingen werden gisteren aangekondigd door premier Luc Mercelina. Kleine bijeenkomsten waarvoor geen vergunning nodig is, zijn wel toegestaan. De premier wil hiermee voorkomen dat burgers bedreigd, geïntimideerd of beïnvloed worden als ze hun stem gaan uitbrengen. Hij hoopt dat de bevolking zich door deze beslissing veiliger zal voelen. Vorige week werd het land opgeschrikt door de aanslag op politicus en zakenman Olivier Arrindell. Daarbij kwam zijn partner Sabine om het leven. De autoriteiten hebben al een verdachte aangehouden.