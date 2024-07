Staten komen met eigen radiozender

De Staten van Curaçao willen een eigen radiozender beginnen. De huishoudelijke commissie heeft hiermee ingestemd. Het is de bedoeling dat de zender binnen zes tot zeven maanden gerealiseerd wordt. Hiermee is een ton gemoeid. Op dit moment zijn de Statenvergaderingen via Direct Live te volgen. Volgende maand loopt dit contract af. Normaal vindt er een openbare aanbesteding plaats, maar wat er in de tussenliggende periode gaat gebeuren is nog niet bekend. De nieuwe Statenzender zal voornamelijk vergaderingen en informatieve programma’s over politiek uitzenden. Het doel is om politiek neutraal te blijven en vooral de burger te informeren over democratie. De dagelijkse leiding over het station zal bij de griffie liggen.

