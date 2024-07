Curacao gastland 7e CFU Club Shield

Vandaag gaat de Caribbean Club Shield competitie van start. Het regionale voetbaltoernooi vindt plaats op Curaçao. Zestien semiprofessionele en amateurclubs doen hieraan mee. Curaçao wordt vertegenwoordigd door Jong Holland. De wedstrijd werd zes jaar geleden in het leven geroepen. Doel is het profvoetbal in het Caribische gebied te promoten. De wedstrijden van deze zevende editie worden gehouden in het Rignaal Jean Francisca en het SDK-stadions. De finale is op 4 augustus. De winnaar en runners-up plaatsen zich voor de Concacaf Caribbean Cup. Vorig jaar won de Surinaamse club S.V. Robinhood het toernooi.