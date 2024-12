Advocaat vraagt jeugdstraf voor cliënt in zaak-Venema

Volgens advocaat Maribel Gomes moet haar cliënt Shakir C. in de zaak van de moord op Mike Venema een jeugdstraf krijgen. Shakir was 16 jaar oud ten tijde van de moord op Venema in 2018 en zou volgens zijn advocaat geen grote rol bij de moord hebben gespeeld. Er zijn vijf verdachten betrokken bij de gewelddadige dood van Mike Venema. Het Openbaar Ministerie op Curaçao eiste eerder celstraffen tussen de 5 en 18 jaar tegen hen. De Nederlander kwam om het leven op een sex pool party nadat hij was geslagen, gewurgd en geïnjecteerd.

Deze week krijgen de advocaten de tijd om met pleidooien te reageren op het requisitoir van het Openbaar Ministerie. Het is nog niet bekend wanneer de rechter uitspraak doet. De zaak-Venema is de eerste zaak van de Peter R. de Vries Foundation waarbij verdachten daadwerkelijk zijn vervolgd na tips. Venema werd vermoord tijdens een sexfeestje in een zwembad, zijn dode lichaam is in zijn pick-up geplaatst en daarna gedumpt bij Shut aan de noordkant van het eiland.