Meer dan 60.000 bedreigde palingen in beslag genomen

Ongeveer 66.000 bedreigde gesmokkelde palingen, met een waarde van meer dan 30.000 dollar, zijn begin deze maand in Philipsburg in beslag genomen door de Kustwacht van Caribisch Nederland, de Nature Foundation Sint Maarten en de Douane. Functionarissen van zowel Sint Maarten als de Dominicaanse Republiek, waar het schip vandaan kwam, zijn een nauwe samenwerking gestart om de gesmokkelde palingen te identificeren, te onderscheppen en terug te brengen naar hun herkomst. Dat heeft Nature Foundation Sint Maarten vandaag laten weten. De dieren werden aangetroffen op een transportschip uit de Dominicaanse Republiek, waar meer meer dan 25 dozen levende palingen werden aangetroffen, die niet naar soort waren geïdentificeerd en niet beschikten over een invoervergunning.

Als autoriteit voor het CITES-verdrag (Verdrag inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten) op Sint Maarten, nam de Nature Foundation snel contact op met de CITES-autoriteit van de Dominicaanse Republiek, die hen in verbinding stelde met CODOPESCA, de nationale visserijautoriteit van het land. CODOPESCA identificeerde de soort als de bedreigde Amerikaanse paling en bevestigde dat de door de bemanning gepresenteerde documenten uit de Dominicaanse Republiek vervalst en onjuist waren, wat de operatie illegaal maakte.