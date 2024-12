Onvoldoende Statenleden om gokwet te behandelen

Het parlement van Curaçao kon gisteren niet vergaderen over de Landsverordening Online Kansspelen door gebrek aan quorum. Dat schrijft de Extra vanochtend. De vergadering werd aanvankelijk geopend door plaatsvervangend parlementsvoorzitter Gilbert Doran, maar er waren te weinig leden aanwezig. Later op de dag opende Corine Djaoen-Genaro de bijeenkomst opnieuw, maar ook toen ontbrak het aan voldoende aanwezigen. Uiteindelijk werd besloten de vergadering te verplaatsen naar vanochtend. Minister van Financiën Javier Silvania en zijn team waren gisteren aanwezig om de wet te behandelen. Silvania had eerder in een brief aan parlementsvoorzitter Charetti America-Francisca aangedrongen op spoedige behandeling van de wet. Politicus Luigi Faneyte had juist eerder het parlement opgeroepen niet over de wet te stemmen.

De Landsverordening Online Kansspelen is belangrijkvoor het toezicht en de regulering van de goksector, vooral omdat de Tweede Kamer in Nederland op 12 november een motie aannam waarin zorgen werden geuit over witwaspraktijken, criminele activiteiten en de integriteit van het bestuur op Curaçao. De motie vraagt de Nederlandse regering om samen met Curaçao te werken aan strengere regels en beter toezicht op de goksector. Minister Silvania benadrukt dat de snelle goedkeuring van de LOK essentieel is om risico’s zoals witwassen en criminele inmenging aan te pakken en zo de integriteit van het bestuur te waarborgen.