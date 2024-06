AFAS voert op Curaçao vierdaagse werkweek in voor alle medewerkers

AFAS Software voert een vierdaagse werkweek in. Dat betekent dat vanaf 1 januari 2025 het hoofdkantoor in Nederland voortaan op vrijdag gesloten is, maar ook de kantoren in het Caribisch gebied dicht zijn, waaronder Curaçao. Voor klanten blijft de softwareleverancier beschikbaar op vrijdag. AFAS wil haar medewerkers stimuleren om meer aandacht te besteden aan persoonlijke ontwikkeling, mantelzorg, kinderen en vrijwilligerswerk. De extra vrije dag is een ‘ontwikkeldag’ voor de werknemers, zo stelt AFAS.

“Tijd is een kostbaar goed voor iedereen. We hebben vaak te weinig tijd voor wat echt belangrijk is in het leven. Met de invoering van deze dag creëren we die ruimte,” zegt Pim Steinmeijer, directeur AFAS Software Caribbean, trots. Medewerkers die bij AFAS werken, gaan door invoering van de vierdaagse werkweek niet inleveren op salaris, 13e maand, pensioen en vakantiegeld. De medewerkers blijven ook gewoon acht uur per dag werken.