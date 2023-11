Afronding militaire fase sociaal vormingstraject

De deelnemers van het Sociaal Vormingstraject zullen morgen spierpijn hebben. Vandaag ronden de groepen van Aruba en Curaçao gezamenlijk de militaire fase af op Curaçao. De afgelopen dagen kregen de meiden en jongens het aardig voor de kiezen. Op maandag vond de amfibische cross plaats, dat is een soort wedstrijd met roeien en de boot over land dragen. Dinsdag beklommen ze de Drie Gebroeders. Ook hebben de cursisten de zwemvierdaagse in het zwembad van Parera afgelegd. Het is voor het eerst dat de 2 trajecten van beide landen gezamenlijk samenkomen sinds de oprichting van het Sociaal Vormingstraject in 2011. Defensie verzorgt de militaire fase samen met Stichting Proyekto ‘Un Komienso Nobo’. Discipline, doorzettingsvermogen, zelfrespect, structuur en verantwoordelijkheid staan centraal. Morgen worden de cursisten binnengeklapt bij Fort Amsterdam, waarmee ze de militaire fase hebben afgerond en doorgaan naar het leerwerktraject. Jongeren zonder diploma’s of die in aanraking zijn gekomen met Justitie, krijgen met de opleiding een tweede kans op een betere toekomst.