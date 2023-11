Lichaam gevonden in water bij Marichi

Vanmorgen is in het water bij Marichi een lichaam gevonden. Het stoffelijk overschot is met hulp van de kustwacht uit het water gehaald. Daarna constateerde de politiearts de dood van het slachtoffer. Volgens de politiewoordvoerder gaat het om een jonge man. Het is nog niet bekend hoe hij om het leven is gekomen. Dat is in onderzoek. Het lichaam is in opdracht van de officier van justitie in beslag genomen. De identiteit van het slachtoffer wordt pas vrijgegeven als de familie is ingelicht.

Gelabeld als kustwacht lichaam politie water