Afscheid van prominente leden Electorale Raad

Pacheco Römer en Charles do Rego hebben onlangs afscheid genomen van de Electorale Raad. Vanwege hun leeftijd moesten ze opstappen als voorzitter en vicevoorzitter van het voormalige Hoofdstembureau. Beide mannen hebben jaren de verkiezingen op Curaçao georganiseerd. Deze maand moest er een nieuw bestuur aantreden. Maar het benoemingsproces heeft vertraging opgelopen. Daardoor is het zittingstermijn van de huidige leden verlengd met zes maanden. Met uitzondering van Romer en Do Rego, die vanwege het bereiken van de leeftijdsgrens afscheid moesten nemen.