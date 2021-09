Een agent in burger heeft gistermiddag een waarschuwingsschot gelost toen hij belaagd werd. Hij wilde iets kopen bij een winkel op de Gosieweg, waar een groepje mensen stond, dat naar verluid nog een appeltje met hem te schillen had. Opgeroepen politieversterking hield drie mensen aan: twee jonge mannen en een meisje dat nog in haar schooluniform was.