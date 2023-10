Agenten krijgen cursus voertuigbeheersing in Miami

Drie agenten van het KPC zijn gisteren naar Miami vertrokken voor een training. Aan de Miami Dade College School of Justice leren ze hoe ze onder buitengewone omstandigheden een politiewagen moeten besturen. Denk aan het manoeuvreren door barrières, rijden op hoge snelheid in een bocht en het voorkomen van slippen op gladde wegen. Ook doen ze kennis op rond routinecontroles, zoals hoe je een geblindeerde auto moet benaderen. De cursus duurt twee weken. Bij hun terugkeer dragen de drie agenten hun kennis over aan hun collega’s.