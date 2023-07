Ajax en Arsenal bereiken akkoord over Jurriën Timber

Jurriën Timber wordt definitief speler van Arsenal. De 22-jarige verdediger van Ajax stapt deze week nog in het vliegtuig naar Londen nadat zijn club vandaag tot een volledig akkoord is gekomen met de Gunners. Daardoor kan Timber, die al weken staat te trappelen, zijn droomtransfer afronden. Met de deal is zo’n 45 miljoen euro gemoeid. De verwachting is dat hij de komende dagen naar Londen afreist om gekeurd te worden, zijn handtekening onder een vijfjarige contract zet en als kersverse Arsenal-aanwinst gepresenteerd wordt.