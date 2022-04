Ajax naar Curaçao

De selectie van Ajax komt van 17 tot 21 mei naar Curaçao. De komst van het team gebeurt in het kader van de partnerovereenkomst die het Curaçaose toeristenbureau CTB al twee jaar heeft met regerend kampioen in de Nederlandse Eredivisie. Aan het einde van het bezoek, op 20 mei, zal er een vriendschappelijke wedstrijd worden gespeeld tussen het nationaal elftal van Curaçao en Ajax. Zo kan het Curaçaos elftal zich voorbereiden op de volgende ronde van de Nations Cup die in juni wordt gehouden. Ook zal de club uit Amsterdam verschillende projecten op Curaçao bezoeken.