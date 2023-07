Albies team wint All Star Game MLB

De twee Curaçaose honkballers Ozzie Albies en Kenley Jansen schitterden gisteren op de All Star Game van de MLB. De prestigieuze wedstrijd is gewonnen door het team van Ozzie Albies. Voor de ogen van zo’n 50.000 uitzinnige fans won de National League met 3-2 van Kenley Jansens American Team. Halverwege het Major League-seizoen nemen de beste spelers van de National League het op tegen die van de American League. De selectie wordt grotendeels door het publiek gekozen. Het is voor spelers een unieke kans om een onderlinge wedstrijd te spelen tegen de besten op aarde, in een ontspannen omgeving. Plezier hebben is voor de meeste spelers het grootste doel tijdens het groots opgezette evenement.