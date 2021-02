Alcalá-Wallé definitief niet in Staten

De invulling van de zetel in het Curaçaose parlement van regeringspartij PAR lijkt weer iets dichterbij. De Amigoe meldde gisteren dat oud-minister Marilyn Alcalá-Wallé definitief geen gebruik maakt van haar recht om terug te keren in het parlement. Ze heeft twee weken niets laten weten aan de Electorale Raad en daarmee is haar kans voorbij. De oud-minister heeft vorig jaar boos haar lidmaatschap van de partij opgezegd. Alles lijkt er op dat Emmilou Caprlies alsnog zitting kan nemen in het parlement namens de gele partij. Statenvoorzitter Ana Maria Pauletta hoopt dat Capriles aanstaande donderdag kan worden beëdigd.

Het is de vraag of alles rond haar geloofsbrieven dan rond is. En ook of er voldoende parlementariërs naar de vergadering komen om de geloofsbrieven van Capriles te behandelen. Binnen de oppositie lijkt er weinig interesse te zijn om de PAR te helpen haar open gevallen plaats in te vullen. Eind vorig jaar legden ze de terugkeer van Yves Schoop in het parlement voor de MAN geen strobreed in de weg, toen hij de plaats van de opgestapte Elsa Rozendal overnam. Maar in relatie tot de PAR ligt dat anders, zo stellen oppositieleden.