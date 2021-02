Huisartsen nodig op priklocaties

De projectgroep die het corona vaccinatieprogramma op het eiland uitvoert heeft aan alle huisartsen op Curaçao een brief gestuurd. Daarin wordt onder meer gevraagd om zich beschikbaar te stellen voor observatie van mensen die een vaccinatie hebben gekregen op een priklocatie. Binnen een kwartier na de prik van Pfizer kan er een reactie optreden. En daarvoor is het handig als er een dokter aanwezig is. De kans op een dergelijke reactie is op Curaçao niet groot. In Amerika ging het gemiddeld om 11 gevallen bij elke miljoen doses.

In de brief aan de huisartsen wordt gesteld dat zij onmisbaar zijn voor een goed verlopend vaccinatieprogramma. De projectgroep staat onder leiding van epidemioloog Iralice Jansen.